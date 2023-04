Touhou. Lotus Eaters' Sobering. Tome 2

Un bar réservé aux yôkais ? En plein milieu du village des humains des terres illusoires ? ! Miyoi, qui s'amuse à montrer d'horribles rêves à ceux qui boivent le " saké du démon " qu'elle leur sert et à manipuler leur mémoire, est en fait un zashiki warashi. Au nez et à la barbe de tous, elle hante le Geidontei et y travaille discrètement comme serveuse. Une fois le village endormi, elle transforme cet endroit en un bar secret réservé aux yôkais, " l'auberge de la baleine vorace. " Mais elle a à peine lancé sa petite affaire qu'Aya, la célèbre journaliste des terres illusoires a déjà découvert la vérité !!