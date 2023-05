Timoté : Timoté fait du poney

Le poney : une nouvelle découverte pour Timoté ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses petits lecteurs. Dans cette nouvelle aventure, Timoté a envie de faire du poney. Il va donc découvrir ce nouvel univers : faire connaissance avec les poneys, les caresser, apprendre les règles de sécurité. Il va pratiquer les premiers exercices et bien écouter les instructions. Enfin, il va apprendre à s'occuper des animaux, les nourrir et même les brosser. Tout un nouveau monde à appréhender ! Nouveau : votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !