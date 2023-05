En cuisine pour fondre de plaisir. Histoire d'une amitié en 80 recettes

Mi-roman graphique, mi-livre de cuisine, une histoire d'amitié entre un grand chef et une pharmacienne, qui vous fera fondre de plaisir... C'est à Saint-Emilion, au cours du repas d'anniversaire d'un ami commun, que Jacques Thorel et Anne-Sophie Sertout se rencontrent. Ces deux-là s'entendent immédiatement, si bien que le chef étoilé à la retraite demande à la jeune pharmacienne de l'aider à perdre du poids et retrouver une bonne santé. Rendez-vous est pris quelques semaines après pour adopter une nouvelle hygiène de vie. Pendant un an, Anne-Sophie prodigue ses conseils à Jacques. Ensemble, ils revisitent ses classiques dans une version plus saine et allégée. A ce régime et en marchant au bon air de la Bretagne, Jacques perd 35 kilos et voit son diabète chuter. Trois ans plus tard, Jacques n'a pas repris un gramme et a conservé toute sa bonne humeur.