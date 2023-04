À contresens

A contresens est un véritable hymne à l'émancipation et à la liberté. A l'idée que malgré nos différences, nous pouvons prendre notre envol et nous émanciper peu importe ce que les autres diront. Un véritable bijou d'album décomplexant à glisser entre le plus de mains possibles. " C'est une magnifique journée. Inspire un grand coup... Trois, deux, un... Vas-y, roule ! " Une petite fille s'élance et roule sur sa planche à roulettes en toute liberté à travers sa ville.