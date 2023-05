La ferme. Mon coffret livre et jeux

Un coffret de jeux de mémoire sur le thème de la ferme à l'intention des jeunes enfants. Les enfants trouveront dans ce coffret attrayant quatre planches de loto, 36 cartes et un livre illustré. Le livre contient les instructions pour jouer à deux jeux de mémoire ainsi que tous les animaux et les véhicules figurant sur les cartes, avec un bref descriptif. Tout en s'amusant, les jeunes enfants auront l'occasion de développer leur mémoire, leurs capacités de reconnaissance visuelle et leurs compétences linguistiques.