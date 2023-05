Situé au carrefour de quatre grands domaines géologiques (Massif central, Pyrénées, bassin d'Aquitaine et Languedoc), l'Aude est "une France en réduction" dont l'histoire va du Cambrien étudié en Montagne Noire jusqu'à l'Holocène des cordons littoraux. Ces 600 millions d'années d'une histoire géologique continue ont façonné une palette de paysages géologiques remarquables et souvent bien visibles. Trois événements majeurs marquent cette histoire : la formation de la chaîne hercyienne, puis celle de la chaîne pyrénéenne et enfin l'ouverture de la Méditerranée. Ces paysages, qui font la beauté et la variété du département de l'Aude, pourraient sembler immuables, mais pourtant ils évoluent et se transforment car la Terre est une planète vivante. Ce guide par ses dix itinéraires ne cessera donc de ravir le randonneur qui pourra découvrir : La Montagne Noire avec les marbres de Caunes-Minervois, les Corbières avec Albas et la limite Crétacé/Tertiaire, le Pech de Bugarach (1 230 m), où l'orogenèse pyrénéenne marque le paysage, le Pays de Sault avec une morphologie karstique rappelant la Slovénie, sans oublier le littoral avec Leucate et ses falaises. Mais l'Aude c'est aussi les Châteaux et la cité de Carcassonne, le carnaval de Limoux, la blanquette et le fitou, sans oublier une nature généreuse et une biodiversité unique protégées grâce à de nombreux outils, les ZNIEFF, le réseau Natura 2000 ainsi que deux Parcs naturels Régionaux.