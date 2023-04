La pension du bord de mer : En souvenir de toi

Doreen se réfugie chez sa soeur aînée Peggy Reilly, propriétaire de la pension du Bord de Mer, pour se remettre d'épisodes éprouvants... Mais les lettres qu'elle reçoit de son ancien mari se font de plus en plus menaçantes... Le 10e volet de la saga " La pension du Bord de mer ", par une autrice dont les ventes en France dépassent les 900 000 exemplaires. Par l'autrice de La Dernière Valse de Mathilda (400 000 exemplaires vendus) Sud-est de l'Angleterre, 1943. La Seconde guerre mondiale continue à faire des ravages mais Peggy Reilly, qui dirige la Pension du Bord de Mer, s'inquiète surtout pour sa jeune soeur, Doreen. Non sans raison. Cette dernière doit en effet quitter Londres dans des conditions traumatisantes pour se réfugier à Cliffehaven. Mais l'ombre de son ancien mari la poursuit, et les lettres que Doreen reçoit de lui se font de plus en plus menaçantes. La jeune femme prend peur, qui sait son ex-mari capable de tout... du pire surtout ! Grâce au soutien de Peggy et des occupantes de la pension, Doreen parviendra-t-elle à prendre un nouveau départ malgré les tourments du passé qui ne cessent de la hanter ? " Tamara McKinley à son firmament... Vous serez émue par la fin inattendue de son nouveau roman. " Northern Life