Israël et ses paradoxes. Idées reçues sur un pays qui attise les passions

Israël, plus que tout autre pays, suscite les passions. Pro- et anti- attisent la polémique à coup d'idées reçues. A force de combattre les préjugés des uns et des autres, c'est débattre qui est devenu impossible. C'est la grande ambition de ce livre que de favoriser le retour au débat : exigeant, argumenté, contradictoire, conjuguant les divergences, autorisant les convergences. Quiconque tient que toute la vérité vient d'Israël et que la Palestine est mensonge ; quiconque pense que le Mal est israélien et que le Bien est palestinien, ne trouvera guère dans ce livre de quoi blinder ses convictions. Ni Etat d'exception ni Etat exceptionnel, Israël est "un Etat comme les autres" , avec ses paradoxes. Cela ne le dispense nullement de rendre compte de ce qu'il est et de rendre des comptes sur ce qu'il fait.