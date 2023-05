111 lieux en Wallonie à ne pas manquer

L'histoire de la Wallonie est plus longue qu'on ne le pense ; elle remonte à bien des siècles avant la fondation de l'Etat belge en 1830. Ce passé riche et indépendant, certains ont parfois tendance à l'oublier. Pourtant, la Wallonie, c'est aussi une culture, des traditions, une langue, et surtout des endroits merveilleux et surprenants disséminés dans ses petits villages à l'allure paisible. Voulant mettre à bas les clichés autour de sa région natale, Jérôme Derèze a renfilé ses baskets et son sac à dos pour partir à la découverte des lieux les plus méconnus de Wallonie. D'une église si belle que Baudelaire en a fait un malaise au village qui aurait vu naître Hercule Poirot, laissez-vous séduire par une région qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Que vous y habitiez ou que vous soyez un visiteur inconditionnel de la région, ce livre vous surprendra en vous présentant la Wallonie et les Wallons de façon originale.