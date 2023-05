La Suisse cardinale. Balade aux confins du pays

Dans cet ouvrage, Joseph Deiss raconte le voyage à pied de son double, nommé Gothard, aux quatre coins de la Suisse. Marcheur infatigable, Gothard s'est en effet lancé le défi de relier à pied les quatre extrémités cardinales de la Suisse. Le parcours long de 1'700 kilomètres le conduit de Chancy GE, point le plus occidental, à Bargen SH, éperon septentrional le plus avancé, puis au sommet du Piz Chavalatsch, dans le Val Müstair, Far East helvétique, avant de toucher la pointe méridionale extrême à Pedrinate TI. Le point d'orgue se trouve sur les flancs du Motto Crostel, au Val Blenio, à l'intersection des diagonales nord-sud et est-ouest, définissant ce qu'on pourrait appeler le centre du territoire national. En se déplaçant à la périphérie du pays, Gothard espère en explorer la grande diversité géographique, historique, culturelle ou politique. Va-t-il ainsi mieux comprendre ce qui fait le noyau de ce peuple réuni sous l'enseigne de la Confédération suisse ? Au gré du hasard de ses multiples visites et rencontres, le marcheur propose un tableau d'une Suisse non seulement merveilleuse et vivante, souvent surprenante, parfois insolite, mais toujours fascinante. Dressée avec un oeil admiratif et un regard un brin critique, il en résulte la fresque colorée d'un voyage à pied extraordinaire, pleine de découvertes, teintée de sagesse et d'autodérision.