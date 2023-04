La tyrannie du paraître. Faut-il se montrer pour exister ?

"Je me sens seul(e) contre tous", "Je ne suis pas à la hauteur", "Personne ne me remarque", "J'ai le sentiment d'être bloqué(e)", "Je ne suis pas moi-même avec les autres"... Si ces impressions vous sont familières, vous souffrez peut-être de l'impératif du paraître qui sévit dans tous les secteurs de la société. Il n'est plus possible aujourd'hui de prétendre à une vie épanouie sans s'exposer d'une manière ou d'une autre. Le monde dans lequel nous vivons nous impose à travers la publicité ou les réseaux sociaux, des objectifs de performance, une image séduisante, un modèle inaccessible de réussite. Quels sont les moyens de vaincre la honte, la peur du ridicule, le sentiment de solitude qui résultent de cette contrainte sociale, pour oser enfin être soi ? Peut-on contourner l'exhibitionnisme ambiant, se réaliser sans se perdre ou se renier, quand il faut se montrer pour exister ? Cet ouvrage propose des pistes pour se protéger de la tyrannie du paraître, dépasser les phobies sociales qu'elle entraîne et s'en libérer.