Amsterdam en quelques jours. 8e édition

Toutes les clés pour découvrir Amsterdam le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Amsterdam. Le musée Van Gogh, le Vondelpark, le Rijksmuseum, la maison d'Anne Frank, le palais Royal, la maison-atelier de Rembrandt, le Tropenmuseum... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Des conseils d'habitants pour découvrir Amsterdam autrement. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : une promenade le long des canaux de la ville, les petites boutiques originales dans le Jordaan, les terrasses des cafés à Nieuwmarkt, la découverte de Westerpark et des îles occidentales... Des sections ciblées pour découvrir Amsterdam selon ses envies : en famille, musées et galeries, scène gay et lesbienne, balades à vélo, bonnes tables, pubs et bars à cocktails... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.