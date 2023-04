Valence en quelques jours. 5e édition

Toutes les clés pour découvrir Valence le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Valence en quelques jours. La Ciudad de las Artes y de las Ciencias, le Lonja de la Seda, le Mercado Central, le Museo de Bellas Artes de Valencia, la Cathédrale... tous les sites principaux décryptés et des clés pour découvrir les lieux insolites ou méconnus de la ville. Des conseils d'habitants pour découvrir Valence autrement. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables, et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : un dimanche sur la voie verte de l'ancien lit du fleuve Turia, une virée nocturne dans le quartier Russafa, une balade en bord de mer, la découverte du quartier alternatif de Benimaclet... Un focus sur la gastronomie valencienne, pour découvrir la richesse de la cuisine régionale, avec entre autres un encadré sur la paella et les autres spécialités à base de riz. Nouveau : des suggestions d'excursion dans le parc national de la Albufera, à Sagunto ou au château de Xàtiva. Des sections ciblées pour découvrir Valence selon ses envies : avec des enfants, architecture, shopping, scène gay et lesbienne, activités gratuites, vie nocturne... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.