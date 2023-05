Pour un lendemain sans libertés volées

Un livre choc, poignant, émouvant, qui exhorte chacun à reprendre son pouvoir d'être humain, et à lutter, toujours, lorsque sa liberté est en danger ! Ne pas savoir est dangereux, ne pas vouloir savoir est complice. Que seraient une opinion, une science, un savoir, une conscience, sans le questionnement, la remise en cause et le doute ? Ainsi que l'écrivait Aldous Huxley, " La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous parait évident et la propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter " Maître Carlo-Alberto, fondateur du collectif Réaction19, association de résistance aux lois liberticides et pour le respect du droit et de la dignité humaine, nous invite, dans cet ouvrage ô combien éclairant, à douter fortement. De la bonne gestion de la crise sanitaire, des " vaccins " protecteurs contre le Covid, de la bonne foi des industries pharmaceutiques, de la parole de nos gouvernants... Maître Brusa est un homme de coeur, profondément. Pas juste le coeur à l'ouvrage. Il a aussi le coeur pudique de ceux qui ont connu l'épreuve et en sont devenus plus forts, de ceux qui ont combattu sans relâche là où tant d'autres auraient baisser les bras, de ceux à qui on aura si souvent dit de se taire, et qui, aujourd'hui, prennent la parole, une parole pour tous ceux qu'on voudrait priver du droit de cité, des femmes et des hommes debout, l'indignation au ventre et la liberté au coeur. Quant à ceux qui n'ont jamais été dupes de ce qu'il s'est tramé durant la pandémie du Covid 19, ne doutez jamais qu'une minorité de citoyens réfractaires et lucides puisse changer le monde. En vérité, il en a toujours été ainsi.