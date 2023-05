Le mont Blanc se souviendra des hirondelles

Nathalie est la mère comblée d'un unique fils, Mathieu, promis à une belle carrière d'avocat jusqu'à ce qu'il trouve la mort dans un accident de montagne. Instantanément, Nathalie tient Léa Lambert, la compagne de ce fils adoré, pour responsable. N'ayant jamais accepté la jeune femme, elle l'accuse d'avoir entraîné son fils dans une ascension trop difficile et surtout, ne supporte pas qu'elle ait survécu. Anéantie, incapable de faire son deuil, Nathalie ressasse et nourrit sa rancoeur jusqu'au confinement général du printemps 2020 où elle retrouve Léa Lambert sur Facebook. Cette dernière y parle de son projet pour l'été : une randonnée alpine autour de la Mer de Glace. La haine de Nathalie entre alors en éruption ! Elle doit agir, venger son fils et tous les rêves qu'elle avait bâtis pour lui.