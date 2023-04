Meditamouv

La méditation est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant malade ou en souffrance. Parents, personnel soignant, éducateurs et enseignants, ne perdez plus de temps et laissez-vous guider par ce livre inspirant. Le professeur Tran, chef de service de pédiatrie au CHU de Nîmes, utilise depuis plus de 15 ans la méditation pour soigner ses jeunes patients. Après le succès de son premier livre Méditasoins - dans lequel il a compilé des exercices de méditation assise, couchée ou en marche -, il propose dans ce nouvel opus, des méditations en mouvement pour les enfants en proie à des orages émotionnels. En effet, les enfants ont de très faibles capacités de régulation de leurs émotions. Ils expérimentent de fortes angoisses et de très grands chagrins. L'expression violente de ces émotions ne sont pas des caprices, ni des troubles du développement, mais une conséquence de leurs cerveaux en voie de maturation. Les 10 exercices proposés dans ce livre sont inspirés des mouvements lents de qi gong. Ils ont prouvé leur efficacité rapide tant sur l'apaisement des émotions que dans l'assouplissement du corps par la régulation de l'énergie vitale. Au travers de 20 cas cliniques, le professeur Tran explique ces méditations en mouvements pour calmer l'agitation mentale de tics, tocs, hyperactivité, angoisses, colères, scarifications, insomnies... Ces méditations sont aussi bénéfiques pour les enfants ayant besoin de remobiliser le corps en douceur en cas de rhumatismes juvéniles, douleurs persistantes, maladies chroniques (diabète, handicap...), rééducation après une opération chirurgicale... Au quotidien, Méditamouv' pratiqué durant les temps de pause à l'école ou à la maison apporte un bien-être en harmonisant le corps et l'esprit. BONUS EXCLUSIF : un dessin animé téléchargeable pour faciliter l'apprentissage