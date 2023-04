La dernière chose qu'il m'a dite

Et si la personne que vous aimez le plus était celle que vous connaissez le moins ? Avant de disparaître, Owen Michaels fait parvenir un mot à son épouse, Hannah, lui demandant de protéger sa fille de seize ans, Bailey, avec laquelle elle entretient des rapports conflictuels. Tandis que les appels d'Hannah à son mari restent sans réponse, que le FBI arrête le patron d'Owen, que des agents de police font irruption chez elle à Sausalito, Hannah comprend que son mari n'est pas celui qu'il prétend être... Malgré leurs différences, Hannah et Bailey vont devoir s'unir pour découvrir la vérité. Mais rassembler les pièces du puzzle de l'existence passée d'Owen n'est pas sans conséquences pour leurs propres existences.