De Maimonide, du Zohar ou de la Kabbale à Mendelssohn, Samson-Raphaël Hirsch, Rosenzweig, Buber ou Léo Baeck, voici un ouvrage qui intègre la philosophie rationnelle juive et la mystique. Unique sur le marché. Entièrement mis à jour. Ce livre est un ouvrage générique, couvrant toute la philosophie juive au travers de ses diverses langues : l'hébreu biblique, l'araméen biblique, le judéo-arabe, l'hébreu philosophique médiéval jusqu'à l'allemand, jusqu'au renouveau de la pensée juive en Allemagne tout au long du XIXe siècle. Considérant la philosophie juive comme un tout, Maurice-Ruben Hayoun aborde l'ensemble des tendances qui s'y sont exprimées, de la Bible et du Talmud aux rabbins libéraux et réformés, en passant par les mystiques et les rationalistes. Examinant les sources arabes de la philosophie médiévale juive : al-Farabi, al-Kindi, ibn Sina, ibn Rushd, ibn Tuyal, etc. , il met en avant les continuités, marque les prolongements de Cordoue à Berlin et suit la migration de la pensée juive jusqu'en la modernité. Dans cette édition actualisée, l'auteur propose, en fin de volume, des présentations de grands penseurs ainsi qu'une large bibliographie apte à guider ceux qui veulent aller plus loin.