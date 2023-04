Tant que nous serons séparés

Mary, 18 ans, se rend à Cliffehaven pour percer un secret de famille. Mais son arrivée à la pension du Bord de mer pourrait menacer Peggy Reilly, sa propriétaire, car en voulant aider sa nouvelle protégée Peggy court au-devant du danger... 8e volet de la saga " La pension du Bord de mer ", par l'autrice de La Dernière Valse de Mathilda. Quand des ruines surgit un secret de famille... Par l'autrice de La Dernière Valse de Mathilda (400 000 exemplaires vendus) Sussex, octobre1942. Mary Jones, tout juste 18 ans, accompagne à la gare son petit ami de toujours, Jack, qui part sur le front. Sur le chemin du retour, elle apprend que le presbytère de ses parents a été bombardé. Des décombres elle parvient à extraire le coffre de son père, qui contient ses journaux intimes. Chez les parents de Jack, où elle a trouvé refuge, Mary en prend connaissance. Et ce qu'elle lit la bouleverse... A tel point qu'elle décide de partir à Cliffehaven, sur la côte sud-est du pays, pour y trouver des réponses. Là, elle se lie d'amitié avec la propriétaire de la pension du Bord de mer, la chaleureuse Peggy Reilly. Cette dernière découvre bien vite la raison de sa présence. Mais, en voulant aider sa nouvelle protégée, Peggy court au-devant des problèmes. Remuer le passé n'est jamais sans danger... " Depuis plus de dix ans cette saga enchante les Britanniques. Et on les comprend ! " Babelio