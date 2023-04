La théorie du panda

Tout juste débarqué dans une petite ville grisée par la pluie, Gabriel échoue dans un hôtel entre deux âges. Personne ne sait d'où il vient, ni pourquoi il est là, mais ses talents de cuisinier et son charisme indolent lui attirent vite les bonnes grâces de tous ceux qu'il rencontre. Comme le panda en peluche qui trône, imperturbable, sur le comptoir du bar local, Gabriel écoute et réconforte. Mais cet ami providentiel est-il vraiment un ange ? Les romans de Pascal Garnier sont addictifs. Encensé aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, il est désormais reconnu comme un maître du roman noir.