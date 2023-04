Minecraft - Echappe-toi ! . En mode survie

Sortiras-tu vainqueur de ce escape game livresque dans Minecraft ? Quand un email te propose de devenir testeur d'une nouvelle version de Minecraft, tu n'en crois pas tes yeux ! Evidemment, c'était trop beau pour être vrai... Une fois le logiciel téléchargé, un virus s'installe et ton ordi bugue complètement. Impossible de quitter : ton écran a freezé et ton avatar est coincé dans Minecraft, dans une pièce carrée de 8 cubes de côté ! Tu devras faire preuve d'intelligence et d'esprit d'observation pour t'échapper de 5 pièces successives ! Chaque pièce a de multiples recoins à explorer. Navigue de paragraphe en paragraphe pour te rapprocher des zones qui te semblent intéressantes, récolte des indices ou des ressources (à cocher dans ton inventaire ! ), crafte des objets utiles et envole-toi vers la sortie ! Parviendras-tu à t'échapper sain et sauf ? Un roman-jeu non officiel.