Les livres à remonter le temps Tome 19 : Aventure en Terre Sainte

Le roi Philippe, deuxième du nom, vous a confié la mission de gagner la Terre Sainte pour y remettre un message au seigneur de la ville de Tyr, Conrad de Montferrat. Apparemment une mission sans surprise... Et pourtant, avant de l'achever il vous faudra déjouer les pièges de la mystérieuse secte des Assassins, les manoeuvres des Templiers et les embuscades des hommes du roi Richard, dit Coeur de Lion, qui voue une haine inextinguible à votre seigneur, le roi de France. Car rien n'est simple en terre de Palestine et les amis d'hier peuvent très bien devenir les ennemis de demain.