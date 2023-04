Un millier de cerveaux. Neurosciences. Une nouvelle théorie de l'intelligence

Si les recherches en neurosciences progressent chaque jour un peu plus, elles génèrent dans leur sillage davantage de questions que de réponses. Et au premier lieu desquelles, comment de simples cellules parviennent-elles à créer de l'intelligence ? Pour Jeff Hawkins, neuroscientifique et ingénieur en informatique, la raison pour laquelle nous nous heurtons à ce type de questions est que l'idée même que nous nous faisons du cerveau et de son fonctionnement est erronée. D'après lui - et ce qu'il appelle la théorie des mille cerveaux - le cerveau est en réalité organisé en plusieurs centaines de milliers de petites unités de calcul identiques et indépendantes, les colonnes corticales. Chacun de ces groupes de neurones traite, isolément et individuellement, les informations qui leur parviennent, avant que chacun élabore une représentation du monde qui lui est propre. Chaque colonne possédant des connexions avec différentes parties du corps, le cadre de référence des unes et des autres est très variable ; le cerveau effectue alors un tri parmi les milliers de modèles qui lui sont proposés, et procède à un vote. D'après Hawkins, la tâche fondamentale du cerveau ne serait donc pas d'élaborer une représentation unique du monde, mais de gérer les milliers de pensées individuelles qui lui parviennent à chaque instant. Cette approche originale permet de reconsidérer et de résoudre certaines des questions de neurosciences ouvertes depuis longtemps, comme le rôle et l'utilité de la douleur. Hawkins montre également en quoi cette nouvelle perspective ouvre la voie à l'élaboration d'une intelligence artificielle (IA) vraiment intelligente et à des machines capables d'apprendre par elles-mêmes. Mais aussi pourquoi nous ne devons pas craindre les systèmes super intelligents.