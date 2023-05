60 randos dans le Champsaur Valgaudemar Gapençais

Ce topo-guide vous propose une sélection de 60 itinéraires de randonnée, dans le Champsaur, le Valgaudemar et la région de Gap. Ces vallées offrent au randonneur de multiples itinéraires dans un cadre authentique. Les amoureux de la nature seront séduits par le Parc National des Ecrins qui a su préserver la richesse de ses paysages, de sa flore et de sa faune. Vous trouverez pour chaque randonnée : photo, itinéraire détaillé, cartographie IGN et toutes les informations pratiques nécessaires. Bergeries, refuges, sentiers creusés à flanc de falaise, canal de pierres et lacs d'altitude n'auront plus de secrets pour vous.