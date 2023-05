Les rêves qui nous restent

Un hard boiled science-fictif percutant et désespéré dans un univers à la Blade Runner Natalio est un classe 5 -- les plus méprisés de tous les flics de la City, chargés d'éliminer discrètement les dissidents terrés dans les sous-sols de la ville. Lors de sa dernière mission, son électroquant s'est pris une bombe magnétique artisanale en pleine tête. L'androïde est bon pour la casse, et Natalio pour lui trouver un remplaçant. Le nouvel électroquant, un modèle démodé chiné chez un soldeur, a un je-ne-sais-quoi d'inquiétant. Et il a des réactions étranges, pour un robot censément dépassé. Mais Natalio n'a pas le temps de s'interroger sur ces anomalies : il a un nouveau cas à résoudre. Une intrusion a eu lieu dans une de ces usines à rêves, où se réfugient tant d'habitants de la City pour échapper à leurs vies misérables. Et des résultats lui sont demandés au plus vite...