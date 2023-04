Un hiver à Tanger

Il y a cet homme qui erre dans l'hiver de Tanger, l'hiver de sa vie tourmentée. Il y a aussi cet enfant qui tente de survivre dans un univers toxique. Et, tout autour, le monde, injuste, violent, et la vie qui lutte malgré tout. L'espoir qui tente une percée. Entre réalité et fiction, la fin d'une époque.