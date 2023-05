Bords de mer / Seaside. Edition bilingue français-anglais

Le petit Léon part en vacances à la mer et découvre les plaisirs de la plage : il barbote dans l'eau, joue dans le sable, rencontre vacanciers et travailleurs, admire l'horizon à perte de vue... Que de vie sur les côtes ! ⢠Sorolla, Monet, Degas, Ederfelt, Bihannic, P. J. Crook... ⢠Avec beaucoup d'humour, le petit caméléon Léon interagit avec treize oeuvres d'art d'époques et d'aires géographiques différentes. Chaque interaction est soulignée par une phrase en Français et en Anglais.