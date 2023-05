Topologies. Contes d'Athènes

- D'Athènes à Kaboul, de Kiev à Moscou, Joanna Dunis épuise les paysages et les mythes qu'ils renferment, condition de sa survie dans un présent envahi par la mort et le deuil à venir, l'amour impossible. - Enchâssant la mort du père dans les figures du passé et les espoirs d'un lendemain plus lumineux, "Tout ira bien, parce que la mer, la lune et l'Odéon", elle offre une réflexion bouleversante sur les échos qu'entretiennent à tout instant vécu sensible et géographique.