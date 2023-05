Le Journal d'Aurélie Laflamme Tome 4 : Le monde à l'envers

La vie d'Aurélie est sens dessus dessous. Fini l'école privée et ses uniformes. Elle fréquente désormais un lycée public rempli de garçons… Tous les matins, il lui faut faire face à un énorme problème : comment s'habiller ? D'autant qu'elle doit affronter chaque jour sa nouvelle ennemie, la petite copine de son ex. Et voilà que le fiancé de sa mère commence à se prendre pour son père ! Mais comme toujours, quand son monde est à l'envers, Aurélie compte sur sa bonne étoile. LA SERIE PREFEREE DES FILLES EN POCHE !