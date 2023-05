Le Journal d'Aurélie Laflamme Tome 3 : Un été chez ma grand-mère

Aurélie a pris une grande décision : devenir responsable. Plus question de se laisser envahir par ses émotions incontrôlables ! Malgré ses mauvais résultats scolaires et le nouvel amoureux (possiblement diabolique) de sa mère, Aurélie (aidée par tout le chocolat qu'elle trouve) restera zen. Et elle va tester sa nouvelle résolution très vite. L'année scolaire se termine, Aurélie s'apprête à passer l'été chez sa grand-mère à écouter gazouiller les moineaux et à observer la danse nuptiale des vers de terre. Bref, déprimant ! Mais elle est loin d'imaginer ce qui l'attend.