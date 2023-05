L'incroyable histoire de la pièce de monnaie de 1959

Un ours, un saut en parachute, une poursuite en voiture... . quelle aventure ! Mais... et la pièce dans tout ça ? Un grand-père montre une pièce datant de 1959 à son petit fils. C'est impressionant ! Mais comment l'a-t-il trouvée ? Le grand-père va nous raconter son histoire. Saut en parachute, poursuite de voiture, safari... et tout ça en étant poursuivit par un ours ! Les aventures du grand-père sont incroyables mais... et la pièce dans tout ça ? Son album Vous ici ? a été sélectionné pour le Prix des Incorruptibles en 2021, pour le prix des embouquineurs et a gagné le prix Littéralouest en 2020.