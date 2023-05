Une collocation de créatures un peu moches et effroyables invitées à un goûter festif, ça donne quoi ? La maison numéro 13 habrite toutes sortes de créatures effroyables. Vampire, troll, chauve-souris... quelle étrange collocation ! Aujourd'hui, ils ont reçu une lettre assez inhabituelle de la part de leurs voisins : une invitation à un goûter festif. Tous les habitants ont tellement hâte, ce n'est pas souvent qu'ils sont invités à un tel évènement ! Clafoutis, pomme, fleurs, ils prévoient tout, pas question de venir les mains libres. A 17h tappantes, ils sonnent à la porte. Gateaux, bonbons et autres nourritures super sucrées, les monstres refusent que les invités du goûter mangent si mal. Heureusement, ils ont apporté de la bonne nourriture, tout le monde se régale alors de leur pomme du jardin et de leur préparation bio. Une fois rentrés chez eux, les monstres s'installent pour leur traditionnel soirée ciné... . leur plan a fonctionné. Maintenant, avec les sucreries de leurs voisins, ils vont se régaler !