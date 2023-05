Mon premier grand livre d'animaux

De l'énorme éléphant à la petite souris, votre enfant découvrira dans ce livre la splendeur du monde animal à travers plus de 160 photos. Jeux de recherche amusants, petites devinettes et infos passionnantes viendront en outre piquer sa curiosité et enrichir son vocabulaire. Il est certain que ce dico animalier deviendra vite son livre préféré. Livre tout cartonné.