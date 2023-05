Pokémon Epée et bouclier Tome 5

Une aventure étonnante dans l'univers des jeux Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ! Le chaos règne dans la région de Galar alors que le phénomène de la Nuit Noire déchire le ciel et laisse apparaître le terrible Ethernatos ! Les Pokémon légendaires Zacian et Zamazenta semblent être les seuls capables de sauver Galar de la dévastation. Mais un attirail spécial est nécessaire afin de faire éclater toute leur puissance. Que vont faire nos héros face à ce terrible péril ?