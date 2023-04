Journal de Silésie

Ce livre est la dactylographie réalisée par Jean-François Stévenin entre 1971 et 1972, onomatopéïquement et grammaticalement élaborée par l'auteur à l'écoute de sa voix enregistrée sur minicassettes, son journal de bord de chaque soir. Six cassettes relatant la préparation et le tournage de Das Unheil (Les Cloches de Silésie), le film de Peter Fleischmann, sorti en France en 1972, dont Jean-François Stévenin fut l'assistant en 1970. Ses réflexions au moment où il frappe le texte sont en italiques.