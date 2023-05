L'impermanence heureuse. Comment j'ai transformé ma vie avec Swami Prajnanpad

Pour Swami Prajnanpad, spiritualité et autonomie ne font qu'un : il s'agit de trouver dans sa vie sa propre liberté d'être ! Colette Roumanoff a rencontré le philosophe indien Swami Prajnanpad à l'âge de 26 ans. Ses paroles l'ont accompagnée, jour après jour, dans un dialogue ininterrompu qui lui a permis de régler les graves problèmes qu'elle avait avec sa mère depuis l'enfance, de calmer ses angoisses, d'élever ses enfants et enfin, bien plus tard, d'affronter et d'accompagner l'Alzheimer de son mari Daniel jusqu'au bout. En modifiant peu à peu la vision qu'on a de soi, de l'autre et du monde, on peut en effet arriver à accepter de vivre l'impermanence, et jouir d'une fluidité intérieure face aux situations. Ce livre expose un véritable art de la transformation, où l'on passe progressivement de la souffrance à l'apaisement et de l'apaisement au bonheur. Pour Swami Prajnanpad, spiritualité et l'indépendance ne font qu'un. Il montrait le chemin à Colette mais c'était à elle d'inventer son parcours, de marcher à travers ses émotions, ses relations à autrui, ses goûts et ses dégoûts, d'explorer son passé, ses désirs, afin de vivre pleinement sa vie.