Médecine intégrative. Pour le praticien

Cette philosophie du soin nous invite par ailleurs à prendre le temps d'écouter, et réaliser un examen clinique fiable afin de proposer des axes de prises en charge qui nécessitent parfois du temps. Ses objectifs permettent de revoir l'alimentation, le sommeil, l'hygiène de vie et les traitements du patient. La qualité du moral, de l'entourage est également considérée pour accompagner ce dernier. Elle nous incite à trouver des solutions d'hygiènes simples, à enlever les toxiques, avant de prescrire automatiquement un médicament. Elle propose de sortir du mythe de la réparation instantanée du patient lors d'une consultation au profit de son accompagnement sur la durée Elle invite le médecin et son patient à travailler ensemble comme des partenaires, et renouer une relation qui a pu se déliter au cours des années. Cette pratique propose un état d'esprit médical très élégant, fait d'humilité, de partage et de curiosité. Elle reconnait l'apport de tout ce qui est susceptible d'apporter un bénéfice à nos patients, au-delà de la prise en charge traditionnelle, et nous convie à un apprentissage permanent et à la découverte de méthodes de soins efficaces que la faculté ne nous enseigne pas. Elle considère que notre vision de l'humain est parcellaire, et qu'il y a toujours un professionnel (médecin ou autre) pouvant apporter des informations utiles sur un patient, voire un traitement à lui proposer. La médecine intégrative demande du temps, des compétences et de l'attention. C'est une médecine complète, ambitieuse, au service du patient avec qui elle collabore.