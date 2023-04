Chief Bullshit Officer 2.0

Le deuxième volume des aventures rocambolesques de Léonce, cadre informatique désabusé ! Après avoir survécu à la prise de pouvoir d'une IA un peu trop zélée, Léonce espère un peu de repos au travail. Mais, entre l'accueil du nouveau stagiaire, une épidémie de burn-out et l'arrivée d'un ours lanceur d'alerte, il n'est pas au bout de ses surprises ! Ce nouvel opus de Chief Bullshit Officer reprend la formule gagnante de Fix : des animaux en costume-cravate à côté de la plaque, des gags courts (une page), et surtout des situations cocasses dans lesquelles nous retrouverons forcément nos collègues... ou nous-même.