Un précieux trésor

Un nouvel album, plein de tendresse, pour les histoires du soir ! Ce matin-là, le lapin et la souris faisaient la course dans la forêt. Mais la souris s'arrêta tout net. Sur un parterre de mousse se trouvait une poupée en chiffon. - Qu'est-ce que c'est ? demanda la souris. Le lapin s'en approcha et il la renifla. Il connaissait le parfum de la forêt après la pluie. Il connaissait la senteur du chèvrefeuille portée par la brise. Mais cette odeur-là, le lapin ne la connaissait pas. Une histoire tendre et poétique autour d'un thème universel : l'amour ; pour les enfants dès 3 ans.