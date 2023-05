Zombis. Enquête sur les morts vivants

Visages et corps décharnés titubant à travers les villes : dans l'imaginaire occidental, les zombis suscitent l'effroi et servent d'exutoire aux angoisses et fantasmes les plus crus ou farfelus. Ces morts-vivants, qui ont pour patrie d'origine Haïti, nous fascinent, nous inquiètent, tout en excitant notre curiosité. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Existent-ils seulement ? Avec son double regard de médecin légiste et d'anthropologue, Philippe Charlier a enquêté en Haïti, interrogeant des prêtres vaudou, assistant à des funérailles et en examinant des patients considérés comme zombis. Fruit de ces rencontres, on découvre le rôle clé d'un poison redoutable dans le processus de "fabrication" de ces êtres entre deux mondes, mais aussi tout un imaginaire caribéen et africain autour de la mort et du corps.