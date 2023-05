Purifier et guérir les reins. Les remèdes naturels

Les reins sont à la base de bien plus de processus corporels qu'on ne pourrait le croire, rendant leur purification et leur guérison capitales. Ils représentent l'énergie ancestrale, qui est leur quintessence. Dans notre rein droit réside le Ming men, ou Porte de la Vie, où s'ancre tout forme de chaleur et de Feu vital nécessaire aux processus vitaux.