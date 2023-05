Art Egyptien

Salle 1 – A l'aube de la civilisation égyptienne Salle 2 – Pharaons magnifiques, reines d'exception Salle 3 – Les dieux, les vivants et les morts Salle 4 - L'Egypte, telle qu'en elle-même Grâce à cette exposition consacrée à l'art égyptien, découvrez 70 oeuvres, temples, fresques, sculptures, mobilier, sépultures...tout un art qui, de ses premières manifestations jusqu'aux formes les plus abouties, a servi fidèlement ses dieux, ses pharaons et ses reines, qu'ils soient tombés dans l'oubli ou qu'ils aient marqué l'Histoire. Découvrez ou redécouvrez Hatchepsout, Aménophis III, Tiyi, Akhenaton, Toutankhamon, Cléopâtre...