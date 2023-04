Oh my code !. Je crée mon premier site web

Je veux apprendre à coder, mais par où commencer ? Par ce livre, qui va vous initier en douceur au développement web, en vous apprenant à créer votre premier site Internet avec HTML et CSS. Textes, images, liens, design responsive, tout y est pour faire de ce projet fil rouge, éprouvé et approuvé en ateliers de coding, un véritable condensé de connaissances. Conçu spécialement pour tous les débutants, souhaitant découvrir l'envers du décor d'une façon 100 % pratique, cet ouvrage vous délivrera un contenu de qualité et d'une grande pédagogie, héritée de l'expérience de formatrice de son auteur. Il s'adresse à tous les curieux du code, que ce soit pour de nouvelles perspectives professionnelles, une reconversion ou par défi personnel. La troisième édition de ce livre s'est enrichie d'un nouveau chapitre sur CSS-Grid, un ensemble de propriétés CSS qui permettent de créer des mises en page sophistiquées.