Le serment de l'arbre de vie. Tome 1, Les fugitifs

La paix fragile qui règne sur le monde d'Olmatria pourrait être mise à mal par la découverte de la jeune Naya. Alors qu'elle se promène au coeur de la forêt malsaine, elle tombe sur une femme mourante qui lui confie son bébé. Née de l'union d'un Elfe et d'une humaine, cette enfant est unique. Pour la soustraire à la convoitise des mages noirs humains, Naya décide, accompagnée de son époux, de ramener la petite à son père. Entre intolérance et solidarité, incompréhension et partage, le couple va traverser les territoires des autres peuples pour mettre l'enfant à l'abri. Sans le savoir, il va mettre à jour un secret qui pourrait bien jeter le continent dans la pire des guerres qu'il ait connues.