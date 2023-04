30 ans après la disparition de son chanteur, Freddie Mercury, Queen, groupe culte depuis plus de 50 ans, est toujours en activité, emmené par Brian May et Roger Taylor. Queen a marqué profondément le rock, mais aussi la société, à travers leur engagement politique et social (tournée en Afrique du Sud contre l'Apartheid, ou le Live Aid en 1985). Ce livre réunit près de 600 mots-clés pour les fans et profanes d'un des plus grands groupes anglais de tous les temps. Agrémenté de témoignages et d'anecdotes glanées auprès des membres du groupe et de leurs proches, étoffé d'interviews inédites, Queen de A à Z est une balade idéale dans l'univers du groupe au plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde. Les auteurs, Laurent Rieppi et Antoine Binamé, grands mélomanes de tant l'éternel, sont tous deux journalistes à la RTBF.