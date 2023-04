Paris Bars d'hôtels. Luxe, calme et club-sandwich

Les bars des hôtels parisiens sont des endroits un peu à part, retranchés de l'agitation quotidienne, mais, on l'ignore souvent, pas forcément inaccessibles. Dans ces établissements hors du temps, on peut goûter librement à la beauté, au confort et au prestige de lieux d'exception... en ne dépensant pas forcément plus qu'ailleurs. Sans oublier les promesses d'une cuisine de choix souvent le fait des chefs officiant pour le restaurant gastronomique de l'hôtel. Déco design, british, ou tendance boudoir, ce guide recense plus de 100 mythiques bars d'hôtels... A fréquenter sans modération !