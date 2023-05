Ma victoire contre l'anorexie

Marine est aujourd'hui une femme épanouie, qui adore le sport et l'aventure. Mais Marine n'a pas toujours été aussi pleine de vie. Plus jeune, elle n'était pas comme toutes les filles de son âge : elle était anorexique. Son apparence et son poids l'obsédaient au point de la mettre en danger et de passer plusieurs mois à l'hôpital. Comment s'en est-elle sortie ? Quels sont les pièges de la dysmorphophobie dans lesquels elle est tombée ? Comment réagir face à l'indifférence des médecins et à l'incompréhension des proches ? Quel a été ce déclic qui lui a permis de se réinventer à travers le sport, au point de devenir une triathlète accomplie ? Marine raconte dans ce livre les étapes qui l'ont menée de la maladie jusqu'à la guérison. Un témoignage positif, vrai message d'espoir, auquel chacun peut s'identifier. Elle est ce pont entre la maladie et l'épanouissement. Ce témoignage exceptionnel, auquel prennent part la mère et le frère de Marine, permet de mettre en lumière un sujet tabou qu'il faut enfin aborder. Avec pudeur, mais guidée par un vrai souci d'authenticité, Marine nous fait revivre son parcours, de sa période la plus noire à aujourd'hui.