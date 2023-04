Le retour de l'apprentissage au XXe siècle. Comment la France a adopté l'alternance

Comment expliquer les qualités prêtées aujourd'hui à l'apprentissage ? Longtemps associé aux corporations et bien plus divers qu'on ne l'a dit, l'apprentissage en entreprise est décrié à mesure que l'industrialisation transforme les mondes du travail et que la fréquentation de l'école devient une norme pour l'éducation des enfants et adolescents. Or, cette voie de formation est désormais jugée positivement, tant pour l'insertion dans l'emploi que pour la qualité de la formation. Le retour de l'apprentissage expose les rôles respectifs des administrations de l'Etat, des collectivités, des patrons, des représentants syndicaux. L'enquête aborde les modalités de financement à la recherche des logiques économiques, politiques et sociales de cette grande mutation de l'apprentissage au XXe siècle. En replaçant le cas de la France dans une perspective internationale, elle propose ainsi une histoire inédite et très présente de l'alternance. Stéphane Lembré est :