A onze ans, Aminata est enlevée dans son village d'Afrique et vendue comme esclave en Caroline du Sud. S'instruisant seule, survivant grâce à son courage et ses compétences de sage-femme, elle poursuit un rêve : reconquérir sa liberté. Lorsque éclate la guerre d'Indépendance, ce sera pour Aminata et d'autres affranchis le début d'une bouleversante odyssée pour rentrer chez eux. D'un village africain à une plantation du sud des Etats-Unis, d'un sordide refuge canadien aux côtes de la Sierra Leone, ce grand roman sur l'esclavage nous emporte dans un puissant souffle romanesque, à la suite d'une héroïne inoubliable.