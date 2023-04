Les voyages d'Olive. Avec 5 puzzles de 9 pièces

Le livre-puzzles Les voyages d'Olive permet aux enfants dès 2 ans de découvrir une histoire attachante et inédite du lapin d'Olive, et de s'amuser avec des puzzles adaptés aux petites mains. Le livre-puzzles Les voyages d'Olive met en scène l'histoire attachante des voyages d'Olive dans la savane, la jungle, la banquise, la barrière de corail et la montagne. Sur chaque double page, un puzzle de 9 pièces vient illustrer un passage de l'histoire. 5 puzzles sont à réaliser au fil de l'histoire. De plus, le modèle est en fond de chaque puzzle, pour aider l'enfant dans son travail d'assemblage. Avec ses jolies illustrations remplies de détails amusants, votre enfant découvre différents paysages et enrichit son vocabulaire en y associant les noms des animaux et de la flore environnante. Les + : Un format pratique, compact et facile à ranger Une histoire attachante à lire à son enfant Le livre-puzzles : idéal pour travailler la motricité fine et le sens de l'observation. Le lapin Olive, personnage attachant, accompagne l'enfant dans son apprentissage. La collection J'apprends avec Olive comprend deux autres livres-puzzles : Les voyages d'Olive et La drôle de journée d'Olive. Mais également une méthode de lecture à partir de 4 ans, un cahier d'écriture, un cahier de graphisme, 6 premières lectures, 4 blocs de coloriages à gros contours, et 6 cahiers effaçables (majuscules bâton, minuscules, graphismes et formes, couleurs, chiffres et maternelle).